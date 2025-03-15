Аэропорт в сирийском Алеппо скоро возобновит работу

Международный аэропорт Алеппо, расположенный в пригороде Сирии, возобновит работу уже во вторник, 18 марта. Об этом сообщает управление гражданской авиации Дамаска.

«Управление гражданской авиации Сирии объявило о возобновлении работы международного аэропорта Алеппо со вторника, 18 марта», — говорится в сообщении, которое приводит агентство SANA.

Аэропорт будет готов к принятию рейсов после завершения всех технических и административных процедур. В следующий вторник начнут прибывать внутренние и международные рейсы.