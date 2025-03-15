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15 марта, 13:23

Аэропорт в сирийском Алеппо скоро возобновит работу

Аэропорт в сирийском Алеппо возобновит работу 18 марта

Международный аэропорт Алеппо, расположенный в пригороде Сирии, возобновит работу уже во вторник, 18 марта. Об этом сообщает управление гражданской авиации Дамаска.

«Управление гражданской авиации Сирии объявило о возобновлении работы международного аэропорта Алеппо со вторника, 18 марта», — говорится в сообщении, которое приводит агентство SANA.

Аэропорт будет готов к принятию рейсов после завершения всех технических и административных процедур. В следующий вторник начнут прибывать внутренние и международные рейсы.

Первый за 11 дней пассажирский самолёт покинул аэропорт Дамаска
Первый за 11 дней пассажирский самолёт покинул аэропорт Дамаска

Напомним, что аэропорт Алеппо был закрыт из-за «прилётов» со стороны Израиля. Воздушная гавань, расположенная на севере Сирии, не раз прекращала работу из-за обстрелов.

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Wikipedia / Danij84~commonswiki

Алена Пенчугина
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