Карлики в курятнике: глобалисты не поняли, что Россия создала новый расклад Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, что европейские лидеры продолжают наводить суету вокруг Украины, забыв про последствия. 16 марта, 11:32 4712 4712 Саммит в Брюсселе. Обложка © ТАСС / AP / Omar Havana

Главным событием уходящей недели, безусловно, было уничтожение суджанского котла ВСУ в Курской области. Это действие не только имело локально-тактическое значение, но и оказало стратегическое воздействие на всю глобальную политику планетарного масштаба.

Европейские карлики в очередной раз устроили большой переполох в малом курятнике, пытаясь выяснить, кто готов отправить войска на Украину (спойлер: никто не готов), а президент США Дональд Трамп лично обращался к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой пощадить находящихся в котле боевиков ВСУ.

Европейские политики демонстрируют животный ужас от мысли, что Россия добьёт бандеровский недорейх и пойдёт дальше. Хотя на самом деле рецепт выживания с Россией по соседству очень прост и давно сформулирован в известном мультфильме — «Идя на пруд, не бери с собой палки и не строй страшные рожи».

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки, 2018 г. Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Ибо Россия — это зеркало. И как сформулировал ещё Блок:

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя, И обливаясь чёрной кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя И с ненавистью, и с любовью!..

Как формулировали на этой неделе западные глобалисты, «меч на стороне России». Может, мяч? Нет, именно меч.

И кто к нам с мечом придёт, того «Искандерами» и «Орешниками» завалит.

Современные западные лидеры не понимают, что на нас не производит впечатления вся их постмодернистская суета со «стратегической неопределённостью» и европейскими войсками Шрёдингера, которые одновременно и посылают на Украину, и не посылают. Ибо нас одинаково устраивают оба вероятных агрегатных состояния этих войск — и живые дома, и мёртвые на Украине. Потому что, как говорил Джордано Йованович (зачёркнуто, но плохо) Пётр Толстой: «Мы убьём их, мы убьём их всех».

А до него это же говорил Александр Сергеевич Пушкин. Века меняются, но подход русских к супостатам остаётся неизменным. Мы убьём их всех, поэтому лучше просто не посылайте. Но если пошлёте, то потом не плачьте — ни по исчезнувшей армии Наполеона, ни по атакующей лёгкой бригаде, ни по шестой армии Паулюса (что в последние дни особенно актуально).

Но вернёмся к нашим баранам. Поведение гопника, который попытался прыгнуть на кого-то, но не рассчитал своих сил, подразумевает, что для восстановления подмоченного авторитета гопник должен прыгнуть на кого-то ещё, заведомо гораздо более слабого. И вот на фоне окружения ВСУ в курском приграничье Трамп начал атакующие действия против йеменских хуситов. Как обычно, превратив это в шоу — с яркими картинками горящего чего-то и наблюдением за проведением ракетных ударов в режиме реального времени (и трансляцией этого по телевидению).

Причём очевидно, что какой-то особой нужды делать это именно сейчас не было. И это чистой воды ответ на российскую демонстрацию силы по схлопыванию суджанского котла. Кряхтящий гегемон из последних сил тужится показать: «Смотрите, мы всё ещё что-то можем».

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Одновременно с этим глобалисты пошли в своё подлое наступление. Как и положено «тёмной силе, заклеймённой знаком дьявола», это не открытый бой, а очередные попытки устроить госперевороты — на этот раз в Белграде и Будапеште.

Ну вот что должно быть в голове у людей, которые за последние десять-двадцать лет видели уже множество переворотов в разных странах, прекрасно знают, что ничем хорошим это никогда не заканчивается — только утратой суверенитета, войнами и горами трупов, но всё равно выходят на улицу, как крысы под музыку гамельнского крысолова? Зомби скачут под «Кто не скачет, тот живой».

Хаоситы всегда наводят морок на людей, сводят их с ума и делают из них послушных марионеток. Причём всегда под рассказы про «свободу», но при этом в подчинении западным кукловодам никогда нет никакой свободы. Как говорил Тайвин Ланнистер: «Безумие. Глупость и безумие».

Авторы Александр Роджерс