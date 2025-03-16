Захарова опровергла информацию о снятии санкций с Марко Рубио

Россия не снимала санкции с главы Госдепа США Марко Рубио, информация об этом является недостоверной. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На данный момент санкции не сняты. Это фейк», — заявила дипломат.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что Россия якобы сняла санкции с Рубио после разговора госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.