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16 марта, 11:44

Захарова опровергла информацию о снятии санкций с Марко Рубио

Россия не снимала санкции с главы Госдепа США Марко Рубио, информация об этом является недостоверной. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На данный момент санкции не сняты. Это фейк», — заявила дипломат.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что Россия якобы сняла санкции с Рубио после разговора госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Рубио: Европа настаивает на новых санкциях против России, но США против
Рубио: Европа настаивает на новых санкциях против России, но США против

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров провёл телефонный разговор с американским коллегой Марко Рубио. В ходе беседы дипломаты обсудили дальнейшие шаги по восстановлению нормальных отношений между РФ и США. После этого разговора появились слухи о том, что Россия решила снять санкции с главы Госдепа.

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Telegram / Мария Захарова

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