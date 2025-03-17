Проблемы с сосудами и диабет: Врач объяснила, почему появляются «звёздочки» в глазах
Врач Миргородская: «Звёздочки» в глазах могут быть симптомом диабета
«Звёздочки» в глазах могут быть симптомом диабета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty
Мерцание «звёздочек» в глазах при резком вставании чаще всего связано с ортостатической гипотензией — кратковременным снижением артериального давления из-за нарушения тонуса сосудов. Об этом рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.
По мнению специалиста, это может быть признаком нейрогенных расстройств (болезнь Паркинсона, синдром Бредбери-Эгглстона), кардиологических (гипотония, аритмия) и эндокринных заболеваний (гипотиреоз, диабет). Также симптом возможен из-за приёма определённых препаратов или патологий сетчатки (разрывы, отслойка стекловидного тела).
«В любом случае, при возникновении этого симптома имеет смысл обратиться к врачу-офтальмологу», — приводит её слова «Газета.ru».
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