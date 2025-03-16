«Всегда трясёт»: Врач назвала неочевидную причину «весеннего обострения»

Странное поведение людей в весенний период принято называть «весенним обострением». Психолог Александра Метальникова считает, что оно может быть связано с микрофлорой кишечника.

«Во-первых, в кишечнике начинают размножаться бактерии, которые хотят вступить с человеком в симбиоз. Во-вторых, желаний и целей очень много, а сил ещё мало. В-третьих, обостряются прежние, старые раны, травмы, в том числе психологические. В принципе, при любой перестройке, на так называемом пороге, всегда трясёт», — рассказала психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что это может негативно сказаться на психическом состоянии, активируя скрытые механизмы и забытые проблемы. Эксперт порекомендовала больше гулять на свежем воздухе и не дожидаться весеннего обострения, а проверить свои основные жизненные показатели: дыхание, питьевой режим, питание и сон. По её словам, полезно заниматься дыхательной гимнастикой для насыщения организма кислородом или долго гулять на свежем воздухе. По утрам она советовала пить кипяток с лимоном, имбирём и мёдом, а для борьбы с паразитами добавлять кору осины.