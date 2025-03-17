Более 50 человек задержали за «аморальные действия» в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии задержали более 50 человек за «аморальные действия». Как сообщает Financial Times, среди арестованных — десятки иностранцев, которых подозревают в организации проституции, эксплуатации женщин и детей для попрошайничества и других безнравственных поступков.

Саудовская Аравия славится строгими законами и традициями. Любые действия, нарушающие общественную мораль, здесь жёстко караются. Закон, запрещающий такие поступки, действует с 2019 года, но недавно наследный принц Мухаммед бин Салман приказал создать специальное подразделение для борьбы с «безнравственными действиями».