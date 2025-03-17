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17 марта, 04:16

Более 50 человек задержали за «аморальные действия» в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии задержали более 50 человек за «аморальные действия». Как сообщает Financial Times, среди арестованных — десятки иностранцев, которых подозревают в организации проституции, эксплуатации женщин и детей для попрошайничества и других безнравственных поступков.

Саудовская Аравия славится строгими законами и традициями. Любые действия, нарушающие общественную мораль, здесь жёстко караются. Закон, запрещающий такие поступки, действует с 2019 года, но недавно наследный принц Мухаммед бин Салман приказал создать специальное подразделение для борьбы с «безнравственными действиями».

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Недавно Life.ru представил рейтинг самых рискованных городов Европы на 2025 год. На первом месте в этом списке оказался шведский город Мальмё. В этом месте наиболее часто фиксируются такие преступления, как карманные кражи, грабежи и правонарушения, связанные с наркотиками.

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Х / Gulf News

Артём Гапоненко
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