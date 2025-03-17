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17 марта, 08:41

Звезда фильма «Аджика» попался с наркотиками в Москве

SHOT: Звезду фильма «Аджика» задержали с наркотиками в Москве

Дмитрий Трусов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/trusovdimi

Дмитрий Трусов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/trusovdimi

В Москве с наркотиками задержали актёра Театра на Таганке Дмитрия Трусова. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, вечером в воскресенье актёр ехал в сторону дома, когда полицейские остановили автомобиль с ним внутри. Артист заметно нервничал. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него в кармане свёрток с запрещёнными веществами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ. Трусову грозит до трёх лет колонии.

Трусов известен по короткометражному фильму «Аджика. Экстремальный клуб».

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