Звезда фильма «Аджика» попался с наркотиками в Москве

В Москве с наркотиками задержали актёра Театра на Таганке Дмитрия Трусова. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, вечером в воскресенье актёр ехал в сторону дома, когда полицейские остановили автомобиль с ним внутри. Артист заметно нервничал. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него в кармане свёрток с запрещёнными веществами.