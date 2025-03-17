Звезда фильма «Аджика» попался с наркотиками в Москве
SHOT: Звезду фильма «Аджика» задержали с наркотиками в Москве
Дмитрий Трусов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/trusovdimi
В Москве с наркотиками задержали актёра Театра на Таганке Дмитрия Трусова. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, вечером в воскресенье актёр ехал в сторону дома, когда полицейские остановили автомобиль с ним внутри. Артист заметно нервничал. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него в кармане свёрток с запрещёнными веществами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ. Трусову грозит до трёх лет колонии.
Трусов известен по короткометражному фильму «Аджика. Экстремальный клуб».