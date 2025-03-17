Жила, пока убийц сына носили на руках: Скончалась мама Бузины, убитого 10 лет назад

Скончалась мать украинского журналиста Олеся Бузины Валентина Павловна Бузина. Об этом на личных ресурсах заявила коллега погибшего — публицист из Украины Диана Панченко.

«Умерла Валентина Павловна Бузина, мать Олеся Бузины. Я знала её. «Я не могу умереть, пока убийцы моего сына не наказаны» — говорила она мне в разговоре. Я много знаю трагичных историй. Но эта — одна из самых горьких. Валентина Павловна храбро сражалась за правду. Но зло было сильнее», — написала она.

Журналистка напомнила, что убийцы Бузины до сих пор не привлечены к ответственности и остаются на свободе. По её словам, сейчас они являются «уважаемыми людьми», входящими в состав общественных советов, а Валентина Бузина была вынуждена жить с осознанием того, что убийцы её сына пользуются любовью в украинском обществе. Она жила и знала, что «убийц её сына носят на руках, пока Олесь в земле».

«Много несправедливости придётся искоренить. На многие вопросы ответить. Но мы это сделаем. Ради этой храброй женщины и таких, как она», — заключила Панченко.