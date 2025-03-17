Стала известна личность упавшего с 11-го этажа дома в Москве, он был под наркотиками

В результате падения с 11-го этажа жилого дома в Москве погиб 20-летний молодая человек по имени Андрей К. Как сообщает SHOT, на момент происшествия он находился под воздействием наркотиков.

Его девушка также выпала из окна вслед за ним и сейчас находится в критическом состоянии, она экстренно доставлена в Боткинскую больницу.