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17 марта, 14:26

Стала известна личность упавшего с 11-го этажа дома в Москве, он был под наркотиками

SHOT: Мужчина, упавший с 11-го этажа дома в Москве, был под наркотиками

В результате падения с 11-го этажа жилого дома в Москве погиб 20-летний молодая человек по имени Андрей К. Как сообщает SHOT, на момент происшествия он находился под воздействием наркотиков.

Его девушка также выпала из окна вслед за ним и сейчас находится в критическом состоянии, она экстренно доставлена в Боткинскую больницу.

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Напомним, о трагическом инциденте стало известно буквально полчаса назад. Уточнялось, что всё произошло в многоэтажке, расположенной на улице Клязьминская в Москве. В настоящее время на месте ЧП работают силовики.

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Life.ru

Николь Вербер
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