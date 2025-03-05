Шесть из девяти пуль попали в петербурженку, расстрелянную экс-возлюбленным

Мужчина, который ранил жительницу Санкт-Петербурга у университета ИТМО, произвёл девять выстрелов. Шесть из них попали в женщину. 50-летний стрелок не смог смириться с расставанием и решил отомстить любимой. Сейчас 38-летняя пострадавшая находится в шоковой реанимации, сообщает «Фонтанка».

Известно, что жительница Северной столицы в тот злополучный момент была с сестрой, которая и сообщила полиции личность стрелка. Он жил в отеле на Малом проспекте Петроградской стороны, но в номере его не нашли. По данным журналистов, мужчина занимается бизнесом в Великих Луках Псковской области, ранее проблем с законом не имел.