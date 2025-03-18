Оборотень из «Тризуба»: как стал неонацистом Михаил Алексеев, ликвидированный под Запорожьем В Запорожской области российские военные ликвидировали знакового боевика ВСУ Михаила Алексеева, годами участвовавшего в идеологической обработке украинцев и сеявшего ненависть к москалям. Кем на самом деле оказался нацист? 17 марта, 21:15 Уничтоженный российскими военными неонацист Михаил Алексеев. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Zastolskiy Victor, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексеев Михаил

Что известно про Михаила Алексеева

На днях в Запорожской области российскими военными был ликвидирован боевик ВСУ Михаил Алексеев с позывным Рембрандт из группы специального назначения 2-й военной части специального назначения А4100 — 112-й отдельной бригады территориальной обороны.

Свои некрологи и соболезнования в сети уже опубликовали боевики «Правого сектора»*, в котором состоял ликвидированный, и даже супруга известного на Украине нациста Дмитрия Корчинского** Оксана. Аккаунт последней, кстати, из-за регулярно появляющихся у неё на страницах скорбных постов всё больше превращается в электронный сборник эпитафий.

Глядя на патриотические ролики с участием убитого (Алексеева активно снимали нацисты-побратимы в качестве образца для подражания украинской молодёжи), с трудом верится, что разговаривающий на чистой мове патриот на самом деле имел русские корни. Отец боевика — журналист Василий Алексеев — родом из Твери.

В обычной жизни нацист работал простым бухгалтером в банке олигарха Михаила Фридмана. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексеев Михаил

С 1979 года Алексеев-старший, судя по его резюме, написанному для поиска работы, жил в Донецкой области — там работал теле- и радиожурналистом и в конце концов дорос до заместителя редактора Донецкого облтелерадиокомитета. В том же 1979 году родился и Михаил, хотя местом его рождения украинские ресурсы указывают город Стрый Львовской области. Возможно, официальная биография подчищена для правильной картинки.

Совершенно точно до своих 11 лет сын жил в Донецке — в 90-х семья уехала сначала на Волынь в Луцк, а позже во Львовскую область. Видимо, уже там русскоязычному пацану объяснили, кем ему нужно быть по жизни, чтобы «не потеряться».

Как Алексеев стал нацистом

В обычной мирной жизни Алексеев-младший работал простым бухгалтером, одно из мест его работы — украинский филиал банка Михаила Фридмана, позже отобранного у российского олигарха глобалистами под видом санкций.

А в другой — общественной — он состоял в членах одной из самых первых украинских нацистских группировок, образованных ещё в начале 90-х, — Всеукраинской организации «Тризуб» им. Степана Бандеры**.

Эта организация, работавшая по принципу ордена, изначально недвузначно определила врагов Незалежной: «Империализм и шовинизм, коммунизм и фашизм, космополитизм и псевдонационализм, тоталитаризм и анархизм, всякая другая нечисть, которая стремится паразитировать на крови и поте украинцев или увести их с магистрального пути к своему национальному государству».

Ликвидированный Михаил Алексеев сам Бандеру** читал и другим советовал. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексеев Василий

«Тризуб»*** ещё в 1993 году создал языковед и литератор, доцент Дрогобычского педуниверситета и старший сержант Советской армии Василий Иванишин. Кроме идеологического воспитания молодёжи он известен и тем, что был учредителем и президентом большого украинского издательства «Видродження», которое долгие годы печатало для страны школьные учебники.

После смерти Иванишина в 2007 году управление организацией перешло к выходцу из Днепропетровской области и бывшему студенту Иванишина Дмитрию Ярошу**, тут же назначившему себя полковником «Тризуба»**. На базе организации во время событий Майдана 2014 года новый начальник сумел сколотить «Правый сектор»*, который в тот момент активно пополнялся различными националистическими организациями калибром помельче, а также многочисленными приехавшими в Киев патриотами.

Почему нацист рвался воевать

В свои 25 лет — к первому Майдану 2004 года, как он сам рассказывал в своих интервью, восхищался парнями и девушками (особенно с Восточной Украины), кто лучше его знал «настоящую» историю Незалежной, знал больше патриотических песен и стихов.

Во время «оранжевой революции» Алексеев прибыл на майдан одним из первых и там установил свою палатку. Так же было и в 2014 году. Правда, повзрослевший «тризубовец» по сути пропустил все основные события переворота, включая первые — «ритуальные убийства». Как считается, тогда националисты убили майдановцев армянина Сергея Нигояна и белоруса Михайла Жизневского, чтобы обвинить в этом правительство Януковича и задать градус ненависти со стороны протестующих.

Для подрастающих нацистов Алексеев был героем и примером для подражания. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексеев Василий

Перед этим Алексеева арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков, и до самой развязки на Майдане он просидел в Лукьяновском СИЗО. Вышел, только когда новая власть амнистировала майданщиков, — тогда дело Алексеева просто закрыли. Впрочем, этот эпизод отнюдь не помешал ему оказаться в пантеоне «героев Майдана» и стать узнаваемым.

После этого Алексеев, как он сам рассказывал, «рвался на фронт, но командование «Правого сектора»* остановило звонком — должен был остаться и управлять организационными процессами на месте». В итоге на фронт он попал лишь в 2016 году — уже после всех котлов и активных боевых действий, когда так называемое АТО свелось к артиллерийским обстрелам ЛДНР.

Какой позиции придерживается семья Алексеевых

Интересно, что многочисленная родня не только не отговаривала Михаила Алексеева от участия в майданах, АТО и событиях после февраля 2022 года, но даже подбадривала. Это можно увидеть в их соцсетях. Там можно прочесть множество русофобских материалов и гадостей о России.

Этим отличается и младшая сестра Алексеева — уехавшая на ПМЖ в Мексику Алёна. Там 40-летняя женщина ходит замотанная в украинские флаги, вместе с мексиканским мужем участвует во всех публичных акциях поддержки Незалежной и желает смерти москалям у себя в аккаунтах.

Так же вёл себя и отец — тверчанин, корреспондент советского телевидения и радио, десять лет проживший в Донбассе Василий Алексеев. Буквально на днях он радовался массированному налёту украинских БПЛА на Москву и другие российские регионы. Возмущался переговорным процессом России и США и репостил заявления украинских политиков.

Сейчас отец нациста умоляет вернуть ему сына. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Алексеев Василий

Сейчас же он плачет в сети, умоляя Украину отдать ему сына. Хотя бы тело, чтобы на могиле поставить крест. Проблема только в том, что отдавать пожилому журналисту некого — в сына-нациста прилетел российский FPV-дрон.

* Запрещённая в России экстремистская организация. ** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов