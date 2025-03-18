Американцы открыли для себя кефир и восторгаются им в соцсетях
Жители США массово полюбили кефир и снимают об этом видео в соцсети
Кефир, традиционный напиток народов Кавказа, завоевал сердца американцев. В социальных сетях под хештегом #kefir появились сотни роликов, в которых жители США разных возрастов рассказывают о пользе этого кисломолочного продукта.
Один из пользователей, например, утверждает, что кефир помогает наращивать мышцы и нормализует уровень сахара в крови. Другие делятся рецептами смузи и коктейлей на основе кефира, а также хвастаются улучшением пищеварения и общего самочувствия.
Несмотря на пользу, кефир в некоторых ситуациях способен негативно сказаться на здоровье, особенно на пищеварительной системе. Благодаря своей высокой кислотности, этот продукт может быть рискованным для тех, кто страдает гастритом или язвой.
Шедеврум / Life.ru