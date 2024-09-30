Опасно для ЖКТ: Хирург перечислил вредные свойства кефира

Кефир обладает полезными свойствами, однако в ряде случаев может навредить организму, в частности, ударить по ЖКТ. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Если кефир долгое время открыт, кисло-молочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи, что вызывает брожение в ЖКТ, вздутие живота, нарушение микрофлоры, диарею», — предупредил собеседник NEWS.ru.

Из-за повышенной кислотности кефир представляет опасность для людей, страдающих от гастрита или язвы. По словам эксперта, молочный продукт может стимулировать усиленное выделение желудочного сока, а также вызывать боли или изжогу.

Кроме того, в кефире есть незначительная доза алкоголя, напомнил хирург. Поэтому беременным, кормящим матерям и растущим детям нужно быть осторожнее. Как и людям с непереносимостью лактозы и аллергией на молочный белок.

«Если у вас наблюдаются высыпания, зуд, отечность или затрудненное дыхание после употребления кефира, лучше прекратить его пить и проконсультироваться с врачами» , — призвал специалист.