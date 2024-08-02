Россиянам рассказали о пользе йогурта и кефира

В выборе между кефиром и йогуртом важно учитывать несколько факторов. По мнению диетолога-консультанта, заместителя директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексея Кабанова, полезность молочных продуктов может быть поставлена под сомнение из-за чрезмерного потребления и наличия остатков антибиотиков. Об этом эксперт рассказал aif.ru.

"В кефире и йогуртах одинаково содержатся полезные для человека кисломолочные микроорганизмы. Конечно, процесс приготовления немного отличается, но с точки зрения потребителя это очень близкие и полезные продукты", — пояснил диетолог.

Кефир и йогурты содержат схожие кисломолочные микроорганизмы, но отличаются по вкусу и влиянию на кислотность желудка. Кефир может повысить кислотность при ежедневном потреблении, поэтому рекомендуется пить его не чаще одного раза в неделю. Йогурт, хотя и менее кислый, часто содержит добавленный сахар, что снижает его пользу.

Домашний йогурт без добавок, приготовленный из пастеризованного молока, окажется предпочтительнее магазинного кефира. Кефир же сложно приготовить в домашних условиях, в отличие от йогурта, для которого можно использовать доступные закваски.

При умеренном потреблении (1–2 раза в неделю по 200–300 мл) и кефир, и йогурт способствуют улучшению микробиома, пищеварения и обеспечивают дополнительный белок и кальций. Лёгкие йогурты можно использовать в качестве заменителя сметаны в салатах, что значительно снижает жирность блюда.