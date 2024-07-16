Названы продукты, которые отнимают красоту и молодость

Врачи назвали самые вредные продукты, которые способны испортить ваше здоровье и приблизить к старости. Опубликованный RG.RU антитоп возглавил фастфуд.

Медики назвали залогом хорошего состояния правильное питание. Например, в каждом сбалансированном рационе должно быть примерно 30% жиров. Это важный компонент клеточной мембраны, а также источник половых гормонов. Для того чтобы ваша красота и здоровье не подвели, необходимо употреблять не только "красивые", но правильные продукты. Так, можно присмотреться к яйцам, бобовым и белой рыбе. Также на гарнир лучше выбрать неочищенный рис, пшеницу или овёс.

"Не забывайте регулярно включать в меню творог, молоко, кефир, йогурты, сыры и другую молочку без добавления сахара", — советуют медики.

В списке неприятных, портящих внешность продуктов: жирное мясо, сливочное, пальмовое и кокосовое масло и свиное сало. Также лучше всего свести к минимуму трансжиры в рационе. Обычно они присутствуют в магазинной выпечке, десертах с большим сроком хранения, в быстрой еде и других готовых полуфабрикатах.