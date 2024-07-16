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16 июля, 09:52

Названы продукты, которые отнимают красоту и молодость

Врачи назвали продукты, способные ухудшить здоровье и приблизить к старости

Названы главные продукты, способные ухудшить здоровье и приблизить вас к старости. Обложка © freepik

Названы главные продукты, способные ухудшить здоровье и приблизить вас к старости. Обложка © freepik

Врачи назвали самые вредные продукты, которые способны испортить ваше здоровье и приблизить к старости. Опубликованный RG.RU антитоп возглавил фастфуд.

Медики назвали залогом хорошего состояния правильное питание. Например, в каждом сбалансированном рационе должно быть примерно 30% жиров. Это важный компонент клеточной мембраны, а также источник половых гормонов. Для того чтобы ваша красота и здоровье не подвели, необходимо употреблять не только "красивые", но правильные продукты. Так, можно присмотреться к яйцам, бобовым и белой рыбе. Также на гарнир лучше выбрать неочищенный рис, пшеницу или овёс.

"Не забывайте регулярно включать в меню творог, молоко, кефир, йогурты, сыры и другую молочку без добавления сахара", — советуют медики.

Эксперт Цвинария: Внедрение культуры питания снизит нагрузку на здравоохранение
Эксперт Цвинария: Внедрение культуры питания снизит нагрузку на здравоохранение

В списке неприятных, портящих внешность продуктов: жирное мясо, сливочное, пальмовое и кокосовое масло

и свиное сало. Также лучше всего свести к минимуму трансжиры в рационе. Обычно они присутствуют в магазинной выпечке, десертах с большим сроком хранения, в быстрой еде и других готовых полуфабрикатах.

Ранее Life.ru назвал семь продуктов, которые способны помочь пережить жару и охладиться. Отметим, что в первую очередь необходимо есть здоровую и нетяжёлую еду. Лучше всего в летний период употреблять овощи, зелень, ягоды, огурцы, кокосовую воду, рыбу и морепродукты.

Наталья Афонина
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