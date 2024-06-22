Эксперт Цвинария: Внедрение культуры питания снизит нагрузку на здравоохранение
Подписанный Владимиром Путиным указ об утверждении семи приоритетных направлений научно-технологического развития, который включает в том числе обеспечение здорового долголетия, может снизить нагрузку на систему здравоохранения. Этому поспособствует формирование у россиян культуры питания, заявила нутрициолог Антонина Цвинария.
"Если делать это с детского возраста, прививать культуру питания через семью и общество, то в долгосрочной перспективе люди будут меньше обращаться к врачам, меньше нагружать систему здравоохранения", — считает собеседница "Газеты.ru".
Также эксперт выразила надежду на интеграцию нутрициологов в общую систему здравоохранения. Формат работы специалистов этого профиля становится как никогда важным и признаётся государством, уверена Цвинария.
"Принятие данного указа означает, что отрасль пойдёт по однозначному признанию необходимости и важности участия в процессах просвещения, здоровья и сбережения населения таких специалистов, как, например, нутрициологи. То есть экспертов, формат работы которых позволяет сопровождать, обучать людей, помогать включать им полезные привычки в рутину", — подытожила она.
Следуя советам нутрициологов, можно не только навсегда забыть о лишних килограммах, но и научиться самодиагностике. А ещё эксперты раскрывают привычные всем продукты с самой необычной стороны.