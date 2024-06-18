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18 июня, 18:37

Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития России

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 18 июня, подписал указ, которым утвердил ключевые направления научно-технологического развития РФ. Соответствующий документ появился на сайте Кремля.

В указе утверждены семь приоритетных сфер: высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика, превентивная и персонализированная медицина, высокопродуктивное сельское хозяйство, безопасность передачи информации, интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, укрепление социокультурной идентичности, а также рациональное использование природных ресурсов.

Кроме того, в документе прописан перечень важнейших наукоёмких технологий — он разделён на критические и сквозные. В список, в частности, вошли биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия. Кабмину, согласно указу, необходимо выполнить два поручения. Так, за три месяца требуется определить объём финансирования, порядок разработки и ускоренного внедрения технологий в экономику, в том числе в рамках национальных проектов.

"В шестимесячный срок осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единства применения приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоёмких технологий при реализации государственной политики в области научно-технологического развития, обеспечить внесение в законодательство изменений", — сказано в указе.

"Не закрываем на замок": Россия открыта для научного сотрудничества, заверил Путин
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Ранее Путин призвал собрать в единый кулак весь технологический потенциал России. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе распыление сил и средств недопустимо.

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Life.ru

Никита Осипов
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