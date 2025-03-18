Буйные зумеры разнесли элитный коттедж в Мытищах, причинив ущерб на полмиллиона
SHOT: В Мытищах зумеры разнесла элитный коттедж, ущерб оценён в 585 тысяч рублей
Зумеры разнесли элитный коттедж, который сняли на выходные — теперь владелец пытается взыскать с одичавших школьников ущерб в 600 тысяч рублей. Инцидент произошёл в Мытищах, пишет SHOT.
Буйные зумеры разнесли элитный коттедж в Мытищах. Видео © SHOT
Юная и буйная компания успела несколько раз подраться, помочиться на кухонную раковину и мебель, изгадить полы в комнатах дома кровью и собственной рвотой. Кроме этого, зумеры уничтожили газон во дворе и едва не разбили машину хозяина, а также сломали домашнюю сигнализацию.
После вечеринки вандалы разъехались по домам, а шокированный хозяин теперь пытается получить с «клиентов» возмещение ущерба, который оценил в 585 тысяч рублей.