Мединский заявил, что участников Майдана на Украине пичкали наркотиками

Участников Майдана на Украине пичкали наркотиками. Запрещённые препараты давали людям под видом витаминов, добавляя в пищу. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. Для доказательства он рассказал историю своей дальней родственницы в эфире радио Sputnik.

По словам политика, пожилая женщина решила заработать денег и поехала в Киев, где набирали поваров для приготовления еды для протестующих. Ей выдали пищевые добавки, уточнив, мол, это витамины C, D и A. Бабушка решила сама попробовать добавки.

«В результате была госпитализирована с тяжёлым наркотическим отравлением. Вот чем, совершенно официально, пичкали молодёжь на Майдане. Старческий организм двойную дозу этих «витаминов» не перенёс», — подчеркнул Мединский.