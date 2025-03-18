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18 марта, 16:36

Мединский заявил, что участников Майдана на Украине пичкали наркотиками

Владимир Мединский. Обложка © Wikipedia

Владимир Мединский. Обложка © Wikipedia

Участников Майдана на Украине пичкали наркотиками. Запрещённые препараты давали людям под видом витаминов, добавляя в пищу. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский. Для доказательства он рассказал историю своей дальней родственницы в эфире радио Sputnik.

По словам политика, пожилая женщина решила заработать денег и поехала в Киев, где набирали поваров для приготовления еды для протестующих. Ей выдали пищевые добавки, уточнив, мол, это витамины C, D и A. Бабушка решила сама попробовать добавки.

«В результате была госпитализирована с тяжёлым наркотическим отравлением. Вот чем, совершенно официально, пичкали молодёжь на Майдане. Старческий организм двойную дозу этих «витаминов» не перенёс», — подчеркнул Мединский.

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Ранее в Совбезе РФ сообщили, что USAID вложило 5 миллиардов долларов в организацию Майдана на Украине. А за время проведения специальной военной операции агентство передало Киеву $35 млрд.

Борис Эльфанд
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