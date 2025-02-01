ВСУ совершают военные преступления под воздействием наркотических препаратов из США, заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», полковник в запасе Левон Арзанов, комментируя зверства украинских боевиков против мирных жителей курского села Русское Поречное. Психотропные вещества, по его словам, американцы протестировали ещё во Вьетнаме.

«Даже самый знаменитый наркотик 90-х годов, ЛСД, на самом деле был одним из проектов Пентагона по улучшению боевых возможностей солдат: американские учёные пытались с его помощью обострить чувства, снизить усталость и притупить боль при ранении», — отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что со временем модернизированные препараты стали нормой для армии США, солдаты принимали их во время службы в Афганистане и Ираке. Однако американские боевые наркотики появились и на Украине. Тем не менее долго под их воздействием воевать невозможно. Человек за неделю регулярного употребления либо сходит с ума, либо на всю жизнь остаётся наркоманом.