«Солдат превращается в зверя»: В военных преступлениях ВСУ нашли американский след
Полковник Арзанов: ВСУ совершают зверства под воздействием наркотиков из США
ВСУ совершают военные преступления под воздействием наркотических препаратов из США, заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», полковник в запасе Левон Арзанов, комментируя зверства украинских боевиков против мирных жителей курского села Русское Поречное. Психотропные вещества, по его словам, американцы протестировали ещё во Вьетнаме.
«Даже самый знаменитый наркотик 90-х годов, ЛСД, на самом деле был одним из проектов Пентагона по улучшению боевых возможностей солдат: американские учёные пытались с его помощью обострить чувства, снизить усталость и притупить боль при ранении», — отметил военный эксперт.
Он подчеркнул, что со временем модернизированные препараты стали нормой для армии США, солдаты принимали их во время службы в Афганистане и Ираке. Однако американские боевые наркотики появились и на Украине. Тем не менее долго под их воздействием воевать невозможно. Человек за неделю регулярного употребления либо сходит с ума, либо на всю жизнь остаётся наркоманом.
«Солдат под действием таких веществ действительно превращается в зверя: в него попадают пули, осколки, но поставленную перед ним задачу он всё равно выполнит», — цитирует полковника сайт MK.ru.
Напомним, о расправе украинских боевиков над мирными жителями в Русском Поречном стало известно 31 января, когда пленный боец ВСУ раскрыл леденящие душу детали своих зверств. Жертвами ВСУ стали стали 22 человека, в том числе 11 женщин, которых боевики изнасиловали перед убийством. ООН осудила расправу ВСУ над мирными жителями. А губернатор Курской области Александр Хинштейн призвал устроить над военными преступниками новый Нюрнберг.
Пресс-служба МО Украины