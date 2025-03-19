Появятся новые льготы на покупку жилья. Кто сможет получить квартиру бесплатно или со скидкой Этой весной появились новые льготы на покупку жилья. Многие семьи могут рассчитывать на бесплатное жильё или существенные субсидии на покупку квартиры. Кто имеет право на жилищные льготы и как ими воспользоваться? 18 марта, 21:20 Приобрести квартиру станет проще. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Получение квартиры бесплатно или с существенными субсидиями — это реальная возможность, которой можно воспользоваться. В России существуют программы поддержки молодых семей, которые могут получить субсидии на приобретение жилья или даже бесплатные квартиры в зависимости от региона. Об этом рассказал основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов.

С 1 марта вступили в силу изменения в правила распоряжения материнским капиталом. Теперь средства из него можно будет направить на строительство индивидуального жилого дома (ИЖС) по договору подряда с использованием эскроу-счёта. Раньше эти деньги тоже можно было потратить на ИЖС, только вот сама процедура была очень сложной. Необходимо было подтвердить целевое расходование средств. С использованием эскроу-счетов схема стала значительно проще.

С 1 апреля 2025 года в России планируется распространить программу «Семейная ипотека» на покупку вторичного жилья. Речь идёт о тех регионах, где уровень жилищного строительства низкий. Соответственно, новостроек там мало и купить первичное жильё по ипотеке со ставкой 6% практически невозможно. Распространение программы на вторичный рынок позволит решить проблемы с жильём для многих семей.

— Молодые семьи могут получить социальные выплаты на покупку жилья или погашение ипотеки. При этом у семьи должны быть доходы, которые позволяют получить кредит на покупку квартиры, или накопления, которых хватит для оплаты оставшейся суммы сверх социальной выплаты. Необходимо подтвердить и факт того, что семья действительно нуждается в жилье, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Размер социальной выплаты составляет 35% от расчётной стоимости жилья для семей с детьми, 30% — для семей без детей. Площадь недвижимости для расчёта выплаты составляет для семьи из двух человек 42 квадратных метра, а для семьи из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на человека. Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявление в орган местного самоуправления.

— Люди с низким доходом могут подать заявление на получение жилья от государства. Это, как правило, зависит от наличия очереди на квартиры. Дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение жилья, если они достигли совершеннолетия. Лица с инвалидностью могут также претендовать на получение бесплатной квартиры или субсидий, — рассказал Антон Мельцов.

Есть специальные программы поддержки. Они предназначены для определённых категорий льготников. Кстати, получить бесплатно квартиру могут не только молодые семьи, но и пенсионеры.

— Важно помнить, что каждый регион может иметь свои особенности и дополнительные требования для участия в программах. Не стесняйтесь обращаться к местным органам власти для получения более подробной информации и консультаций, — добавил Антон Мельцов.

Есть возможность получить в социальный наём квартиру или дом от государства, а в дальнейшем стать полноправным собственником такого жилья. Для этого нужно соответствовать определённым требованиям и соблюдать порядок оформления документов.

— Существует федеральный или муниципальный жилищный фонд. На время действия договора социального найма квартира находится в собственности государства, а наниматель каждый месяц оплачивает установленную за проживание стоимость и коммунальные услуги. Важно учесть, что такую квартиру нельзя ни продать, ни передать по наследству. Но лишь до тех пор, пока жилец не станет собственником. Такая возможность есть, если приватизировать жильё. Стоит заранее узнать, возможно ли перевести в собственность конкретное помещение. Не всё жильё можно приватизировать, могут быть ограничения. Тем не менее если это сделать, то квартира переходит в собственность и распоряжаться ею можно уже на своё усмотрение, — пояснила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева