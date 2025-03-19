Трое британцев украли и продали золотой унитаз из родового дворца Черчилля
В Великобритании трое мужчин оказались виновными в краже и продаже золотого унитаза, который стоил £4,75 млн (около $6,2 млн). Унитаз был похищен из Бленхеймского дворца, родового дома Уинстона Черчилля. Об этом сообщила Королевская прокуратура.
Майклу Джонсу вменили кражу со взломом. Фред Доу признан виновным в сокрытии и продаже краденого имущества. Третий обвиняемый уже ранее признал свою вину в суде. Четвёртого участника дела оправдали.
По информации прокуратуры, вернуть унитаз не удалось. Преступники разобрали его на части или переплавили, а затем быстро продали. Унитаз, изготовленный из 18-каратного золота, был украден в сентябре 2019 года.
Кстати, в конце января в России задержали китайских контрабандистов, которые пытались вывезти из страны золото на 54 миллиона рублей. 13 слитков золота нашли в грузовике на границе.
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