Торгующую золотом петербургскую уборщицу ограбили на 7 миллионов рублей

В Петербурге связали и ограбили уборщицу, торгующую золотом. У неё забрали телефон, деньги и драгоценности. Пострадавшая оценила ущерб в семь миллионов рублей, пишет пресс-служба регионального МВД.

Сообщается, что 27-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии работала уборщицей, а на досуге перепродавала золотые изделия. В интернете к ней обратился мужчина и договорился о покупке золотого колье с бриллиантами.

«Покупатель приехал к ней вместе с другим неизвестным мужчиной смотреть колье. Едва женщина открыла дверь, как эти двое, применив физическую силу, ворвались к ней в квартиру, угрожая пистолетом, связали её скотчем», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Добычей преступников стали ювелирные украшения, две пары наручных часов, мобильный телефон и 130 тысяч рублей.

Полицейские завели уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой). Они выясняют стоимость всего пропавшего. Пострадавшая заявила, что ущерб составил семь миллионов рублей.