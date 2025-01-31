В Екатеринбурге налётчик с пистолетом ограбил банк на 7 млн рублей

Неизвестный с пистолетом в руках ограбил банк в Екатеринбурге. В пресс-службе региональной полиции Life.ru сообщили, что в настоящий момент сотрудники ведомства уточняют обстоятельства случившегося.

По информации МВД, вечером около 19:00 налётчик в маске вошёл в отделение банка на проспекте Космонавтов и начал угрожать кассирам. После получения наличных, около семи миллионов рублей, он скрылся с места преступления. В настоящий момент следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, а злоумышленник находится в розыске.

«Представители МВД устанавливают возможных очевидцев совершённого преступления, а также отрабатывают на причастность к нему ранее судимых лиц, состоящих на оперативных учётах и так называемых «гастролёров», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.