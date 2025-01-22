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22 января, 06:30

Сотрудник банка задержан в аэропорту при побеге из Москвы с похищенными 180 млн рублей

В Москве сотрудник банка украл 180 миллионов рублей из клиентской ячейки

В аэропорту Москвы задержали сотрудника столичного банка, который смог вынести из финансовой организации 180 миллионов рублей. Злоумышленник воспользовался служебным положением и украл деньги клиента из банковской ячейки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Выяснилось, что злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он конвертировал в криптовалюту», — рассказала Волк.

Следователь следственного подразделения полиции уже возбудил уголовное дело. На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности

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Ранее Life.ru рассказал об ещё одном похитителе из Подмосковья, который смог украсть 990 тысяч рублей. За мошенничество был задержан классный руководитель из обычной школы. Педагог собрал с родителей деньги якобы на экскурсию детей. В итоге учитель просто уволился и пропал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Наталья Афонина
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