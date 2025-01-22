Сотрудник банка задержан в аэропорту при побеге из Москвы с похищенными 180 млн рублей

В аэропорту Москвы задержали сотрудника столичного банка, который смог вынести из финансовой организации 180 миллионов рублей. Злоумышленник воспользовался служебным положением и украл деньги клиента из банковской ячейки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Выяснилось, что злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он конвертировал в криптовалюту», — рассказала Волк.

Следователь следственного подразделения полиции уже возбудил уголовное дело. На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности