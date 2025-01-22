Сотрудник банка задержан в аэропорту при побеге из Москвы с похищенными 180 млн рублей
В Москве сотрудник банка украл 180 миллионов рублей из клиентской ячейки
В аэропорту Москвы задержали сотрудника столичного банка, который смог вынести из финансовой организации 180 миллионов рублей. Злоумышленник воспользовался служебным положением и украл деньги клиента из банковской ячейки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Выяснилось, что злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он конвертировал в криптовалюту», — рассказала Волк.
Следователь следственного подразделения полиции уже возбудил уголовное дело. На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности
Ранее Life.ru рассказал об ещё одном похитителе из Подмосковья, который смог украсть 990 тысяч рублей. За мошенничество был задержан классный руководитель из обычной школы. Педагог собрал с родителей деньги якобы на экскурсию детей. В итоге учитель просто уволился и пропал.
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