Стал известен улов воров, обчистивших квартиру Юлии Паршуты

Из квартиры певицы Юлии Паршуты воры вынесли наличкой больше 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере»

Воры проникли в квартиру в Ружейном переулке в новогодние праздники, пока артистки не было дома. По данным SHOT, неизвестные вскрыли сейф отвёрткой и забрали из него 10 тысяч долларов и около 2 млн рублей, трое часов и ювелирку.