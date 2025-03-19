«Появится целый спектр жалоб»: Врач объяснила, что будет, если вы перестанете моргать

Моргание — привычный и незаметный процесс, но без него наши глаза могли бы пересохнуть, потерять остроту зрения и даже стать уязвимыми к травмам. Врач-офтальмолог Светлана Миргородская объяснила, почему этот рефлекс жизненно необходим.

Моргание не просто увлажняет глаза — оно защищает их от пыли, грязи и даже механических повреждений.

«Если перестать моргать, слизистая глаза будет сохнуть, появится целый спектр жалоб, таких как дискомфорт в глазах, ощущение песка, жжения, покраснение глаз и даже ухудшение остроты зрения», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

Кроме того, частое моргание помогает справляться со стрессом и напряжением. Учёные выяснили, что в тревожных ситуациях оно помогает нам быстрее успокоиться, а при усталости — улучшает кровоток в глазах, снижая нагрузку.