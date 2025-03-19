Странное видео с кладбища и извинения перед «Вагнером». Что известно о пропаже 15-летней девушки из Ачинска Силовики разбираются в загадочной истории пропажи 15-летней Д. в Ачинске. Девушку, за которую неизвестные требовали выкуп, нашли живой и невредимой на съёмной квартире в соседнем городе. Детали происшествия — в материале Life.ru. 19 марта, 10:10 Пропавшую накануне 15-летнюю Д. из Ачинска нашли живой. Обложка © Telegram / Kras Mash

В Ачинске возбудили уголовное дело по факту исчезновения 15-летней Д. Школьница пропала накануне, 18 марта. Никаких конфликтов в семье до этого не было. Но чем больше деталей, тем более странно выглядит всё случившееся.

По словам родителей девушки, Д. ушла из дома во вторник около 16 часов по местному времени. А уже в 18 часов на телефон отца девушки пришёл ролик, где его дочь, сидя почему-то на кладбище, просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». Видео разместили региональные СМИ.

— Я приношу свои извинения и соболезнования перед дядей Юрой по прозвищу Комар за то, что позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета. Также приношу все свои извинения перед Вагнером, со мной сейчас приехал дядя Серёжа и забирает меня с собой, — говорит Д. на камеру.

Кто такие дядя Юра, Вагнер и Серёжа — не сообщается. Высказывание о бронежилете, о позывном и упоминание известной ЧВК наводит на мысль о каком-то подлоге при оказании помощи бойцам. Тем не менее вопросов больше, чем ответов.

Неизвестные похитители потребовали за девушку выкуп в размере 500 тысяч рублей. Никаких других требований они не выдвигали, но, по словам мамы девочки, продолжали писать, причём с аккаунта в Telegram самой Д.

— Да, сегодня пишут с её аккаунта в «Телеграме», что [полицейские] её найти не могут, — рассказала женщина. Она говорит, что в семье не ссорились, и у неё нет объяснений тому, почему дочь так резко ушла из дома.

Утром 19 марта неизвестные снова вышли на связь — прислали сообщение от Д. Кадры публикует Telegram-канал Kras Mash. Девочка на видео в слезах, но уверяет, что с ней всё в порядке.

— Сейчас 19 марта, 12:53. Со мной всё хорошо, я очень соскучилась по родителям и очень сильно хочу домой, — сказала она.

Судя по кадрам, Д. находится в чьей-то квартире: видео записано на фоне обоев. Её похитители также высказались.

— Я просто хочу, чтобы компенсировали то, что забрала, и моральный ущерб. Все условия озвучены родителям, — объявили они.

В краевой полиции рассказали, что в Ачинск направили наиболее опытных сотрудников краевого управления уголовного розыска. Всего в поисках девушки было задействовано около 150 полицейских, привлечены волонтёры.

По мнению силовиков, Д. могла стать жертвой телефонных мошенников или сама инсценировала похищение, чтобы получить деньги. Повод для этого был. Оперативники опросили таксиста, который отвёз девушку на кладбище, где и было записано первое видео о похищении.

Как он рассказал следователям, девушка села в машину у жилого дома в Ачинске, была одна. Во время поездки молчала, но что-то смотрела в телефоне и была в наушниках. Правоохранители пришли к выводу, что девушка сама записала ролик, который впоследствии был отправлен отцу. На кладбище были обнаружены только её следы.

19 марта примерно в 15:30 по местному времени стало известно об обнаружении Д. Девочку нашли на съёмной квартире в Назарове — это город неподалёку. Она жива и здорова. Её уже везут к следователям для выяснения всех подробностей.

Местные СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщают, что Д. в Назарово привёз таксист. Он высадил её возле местной гостиницы «Заря». Её сотрудники сказали, что девушка ни с кем не говорила, к ним не заселялась и всё время была одна.

По предварительным данным следователей, Д. стала жертвой мошенников.

Авторы Екатерина Субботина