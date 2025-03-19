Михалков пожелал здоровья распространителям слухов о его самочувствии
Кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков. Обложка © Вадим Тараканов/ТАСС
Председатель Союза кинематографистов России, известный актёр и режиссёр Никита Михалков опроверг слухи о своем здоровье. Пресс-служба Михалкова передала его слова через ТАСС.
По утверждению мэтра, он только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый выпуск «Бесогона», который должен выйти в пятницу.
«А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья», — передал Никита Сергеевич.
Напомним, что по информации SHOT, у 79-летнего Михалкова ухудшилось самочувствие в начале марта. Народного артиста срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи смогли стабилизировать его состояние. В ходе обследования у Михалкова выявили проблемы с сердцем и артериальным давлением.