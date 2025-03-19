Михалков пожелал здоровья распространителям слухов о его самочувствии

Председатель Союза кинематографистов России, известный актёр и режиссёр Никита Михалков опроверг слухи о своем здоровье. Пресс-служба Михалкова передала его слова через ТАСС.

По утверждению мэтра, он только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый выпуск «Бесогона», который должен выйти в пятницу.

«А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья», — передал Никита Сергеевич.