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19 марта, 08:17

Михалков пожелал здоровья распространителям слухов о его самочувствии

Кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков. Обложка © Вадим Тараканов/ТАСС

Кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков. Обложка © Вадим Тараканов/ТАСС

Председатель Союза кинематографистов России, известный актёр и режиссёр Никита Михалков опроверг слухи о своем здоровье. Пресс-служба Михалкова передала его слова через ТАСС.

По утверждению мэтра, он только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый выпуск «Бесогона», который должен выйти в пятницу.

«А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья», — передал Никита Сергеевич.

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Напомним, что по информации SHOT, у 79-летнего Михалкова ухудшилось самочувствие в начале марта. Народного артиста срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи смогли стабилизировать его состояние. В ходе обследования у Михалкова выявили проблемы с сердцем и артериальным давлением.

Марина Фещенко
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