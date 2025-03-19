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19 марта, 05:10

Режиссёр Никита Михалков попал в больницу

SHOT: Никита Михалков попал в больницу из-за серьёзных проблем с сердцем

Кинорежиссер, сценарист Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Кинорежиссер, сценарист Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Режиссёр Никита Михалков был госпитализирован из-за серьёзных сердечно-сосудистых проблем. Согласно информации от SHOT, у 79-летнего сценариста ухудшилось самочувствие в начале марта, когда его давление стремительно возросло.

Народного артиста срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи смогли стабилизировать его состояние. В ходе обследования у Михалкова выявили проблемы с сердцем и артериальным давлением.

После получения необходимого лечения и назначения курса препаратов, режиссера отпустили домой для амбулаторного наблюдения в тот же день. В настоящее время Никита Сергеевич чувствует себя лучше.

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А 8 марта в больницу попал Евгений Петросян. Его поместили в реанимационное отделение с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. В СМИ начали появляться тревожные сообщения о возможной необходимости в срочной операции. Однако вскоре его супруга опровергла эти слухи. Сам юморист записал видеообращение для своих поклонников, в котором уверил всех, что чувствует себя хорошо и продолжает свою творческую деятельность.

Оксана Попова
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