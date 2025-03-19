Режиссёр Никита Михалков попал в больницу
SHOT: Никита Михалков попал в больницу из-за серьёзных проблем с сердцем
Кинорежиссер, сценарист Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Режиссёр Никита Михалков был госпитализирован из-за серьёзных сердечно-сосудистых проблем. Согласно информации от SHOT, у 79-летнего сценариста ухудшилось самочувствие в начале марта, когда его давление стремительно возросло.
Народного артиста срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи смогли стабилизировать его состояние. В ходе обследования у Михалкова выявили проблемы с сердцем и артериальным давлением.
После получения необходимого лечения и назначения курса препаратов, режиссера отпустили домой для амбулаторного наблюдения в тот же день. В настоящее время Никита Сергеевич чувствует себя лучше.
А 8 марта в больницу попал Евгений Петросян. Его поместили в реанимационное отделение с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. В СМИ начали появляться тревожные сообщения о возможной необходимости в срочной операции. Однако вскоре его супруга опровергла эти слухи. Сам юморист записал видеообращение для своих поклонников, в котором уверил всех, что чувствует себя хорошо и продолжает свою творческую деятельность.