Режиссёр Никита Михалков попал в больницу

Режиссёр Никита Михалков был госпитализирован из-за серьёзных сердечно-сосудистых проблем. Согласно информации от SHOT, у 79-летнего сценариста ухудшилось самочувствие в начале марта, когда его давление стремительно возросло.

Народного артиста срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи смогли стабилизировать его состояние. В ходе обследования у Михалкова выявили проблемы с сердцем и артериальным давлением.

После получения необходимого лечения и назначения курса препаратов, режиссера отпустили домой для амбулаторного наблюдения в тот же день. В настоящее время Никита Сергеевич чувствует себя лучше.