Индекс Мосбиржи на старте утренней сессии упал более чем на 1,3%

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) по итогам утренней торговой сессии снизился на 1,34%. Он составил 213,69 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Как следует из данных, к 07:10 по московскому времени снижение индекса Мосбиржи заметно замедлилось, зафиксировавшись на отметке 3 226,85 пункта (-0,94%)