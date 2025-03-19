Индекс Мосбиржи на старте утренней сессии упал более чем на 1,3%
Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) по итогам утренней торговой сессии снизился на 1,34%. Он составил 213,69 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Как следует из данных, к 07:10 по московскому времени снижение индекса Мосбиржи заметно замедлилось, зафиксировавшись на отметке 3 226,85 пункта (-0,94%)
А ранее Life.ru сообщал, что индекс Мосбиржи ускорил рост после слов Владимира Путина о перемирии на Украине. В начале вечерних торгов индекс дотиг 3205,4 пункта. Зафиксирован рост на 2,69%.
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