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17 февраля, 14:50

Индекс Мосбиржи впервые с 30 мая 2024 года поднялся выше 3300 пунктов

Российский рынок акций демонстрирует высокие темпы роста. На данный момент основной индекс достиг отметки выше 3300 пунктов, что происходит впервые с прошлой весны. Об этом следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.13 по московскому времени растёт на 3,68%, до 3 302,3 пункта. Подобные показатели последний раз фиксировались весной прошлого года.

Отметим, что стремительный рост обусловлен проведением переговоров между РФ и США по украинскому конфликту, которые намечены на завтра, 18 февраля. Американскую делегацию, напомним, возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. От РФ на переговоры поедут глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Делегация России вылетела на переговоры с США в Саудовскую Аравию
Делегация России вылетела на переговоры с США в Саудовскую Аравию
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Мария Любицкая
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