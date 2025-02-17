Индекс Мосбиржи впервые с 30 мая 2024 года поднялся выше 3300 пунктов

Российский рынок акций демонстрирует высокие темпы роста. На данный момент основной индекс достиг отметки выше 3300 пунктов, что происходит впервые с прошлой весны. Об этом следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.13 по московскому времени растёт на 3,68%, до 3 302,3 пункта. Подобные показатели последний раз фиксировались весной прошлого года.