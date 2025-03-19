Двум российским регионам грозят перебои с водой из-за обмеления рек

Обмеление рек Волга и Дон может вызвать проблемы с водоснабжением и массовую гибель рыбы. Проблемы с водой уже начались в Ростовской и Ярославской областях, сообщает Mash.

Люди устраивают прогулки по обмелевшему руслу Волги в Рыбинске. Видео © Telegram / Mash

Страшные последствия засухи также могут коснуться Ростова-на-Дону, Калача-на-Дону, Воронежа, Новомосковска, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Астрахани, Балаково и Заволжья. В Рыбинске местные жители уже могут прогуляться по обмелевшему руслу Волги.

Метеоролог Александр Шувалов объяснил, что причина обмеления рек кроется в тёплой зиме. Из-за нехватки снега и быстрого таяния Дону и Волге нечем наполняться к весне. Помочь в этом могут только обильные дожди.