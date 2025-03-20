«Миру конец»: Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп провёл для журналистки Fox News экскурсию по Овальному кабинету. Среди «экспонатов» оказалась и красная кнопка на столе политика, которую, как утверждает американский лидер, все принимают за ядерную. На самом же деле она нужна для заказа диетической Coca-Cola.

«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это [для] ядерного оружия… Они говорят, что если я её нажму, то миру наступит конец», — заявил Трамп и нажал на кнопку.

Трамп показывает свою красную кнопку. Видео © X / Rapid Response 47