Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 01:37

«Миру конец»: Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете

Трамп показал красную кнопку для заказа Coca-Cola, которую принимают за ядерную

Президент США Дональд Трамп провёл для журналистки Fox News экскурсию по Овальному кабинету. Среди «экспонатов» оказалась и красная кнопка на столе политика, которую, как утверждает американский лидер, все принимают за ядерную. На самом же деле она нужна для заказа диетической Coca-Cola.

«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это [для] ядерного оружия… Они говорят, что если я её нажму, то миру наступит конец», — заявил Трамп и нажал на кнопку.

Трамп показывает свою красную кнопку. Видео © X / Rapid Response 47

СМИ: У Трампа есть красная кнопка для вызова швейцара с Coca-Cola
СМИ: У Трампа есть красная кнопка для вызова швейцара с Coca-Cola

Ранее диетолог предупредила об последствиях любви президента США к диетической Coca-Cola. По словам эксперта, такой напиток гораздо вреднее обычной версии за счёт сахарозаменителей.

Обложка ©

X / Rapid Response 47

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar