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20 марта, 08:08

Москвичка погибла, выпав из окна 36-го этажа на Ленинградском шоссе

SHOT: Москвичка выпала из окна 36-го этажа квартиры на Ленинградском шоссе

В столице произошла трагедия: молодая москвичка, 28 лет от роду, выпала из окна квартиры на 36-м этаже жилого комплекса «Северный парк» на Ленинградском шоссе.

По сообщениям SHOT, инцидент случился всего полчаса назад. Мама девушки сообщила о случившемся, и сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить причины этого ужасного события. Место происшествия окружено.

Двое возлюбленных выпали с 11-го этажа дома в Москве, мужчина погиб
Двое возлюбленных выпали с 11-го этажа дома в Москве, мужчина погиб

Ранее в Москве сын бывшего вице-президента Федерации каратэ России Данияла Буганова выпал из окна. 11-летнего мальчика доставили в больницу с переломами, ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Eletha15

Оксана Попова
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