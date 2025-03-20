Москвичка погибла, выпав из окна 36-го этажа на Ленинградском шоссе

В столице произошла трагедия: молодая москвичка, 28 лет от роду, выпала из окна квартиры на 36-м этаже жилого комплекса «Северный парк» на Ленинградском шоссе.

По сообщениям SHOT, инцидент случился всего полчаса назад. Мама девушки сообщила о случившемся, и сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить причины этого ужасного события. Место происшествия окружено.