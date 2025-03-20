Москвичка погибла, выпав из окна 36-го этажа на Ленинградском шоссе
SHOT: Москвичка выпала из окна 36-го этажа квартиры на Ленинградском шоссе
В столице произошла трагедия: молодая москвичка, 28 лет от роду, выпала из окна квартиры на 36-м этаже жилого комплекса «Северный парк» на Ленинградском шоссе.
По сообщениям SHOT, инцидент случился всего полчаса назад. Мама девушки сообщила о случившемся, и сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить причины этого ужасного события. Место происшествия окружено.
Ранее в Москве сын бывшего вице-президента Федерации каратэ России Данияла Буганова выпал из окна. 11-летнего мальчика доставили в больницу с переломами, ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой.
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