В Москве выпал из окна сын бывшего вице-президента Федерации каратэ РФ
Mash: Сын бывшего вице-президента Федерации каратэ РФ Буганова выпал из окна
В Москве сын бывшего вице-президента Федерации каратэ России Данияла Буганова выпал из окна. 11-летнего мальчика доставили в больницу с переломами, ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, ребёнок выпал из окна шестого этажа после ссоры с сестрой. Сам Даниял Буганов в это время находился в Дубае.
Ранее в Московской области подросток трагически погиб на 8 Марта. Вместе с родственниками он выбирал презент для подружки. Родные решили, что ей сгодится и тарелка. Мальчика это не устроило, и уже спустя несколько минут он без признаков жизни лежал под подъездом. Его друзья называли погибшего ранимым и замкнутым.
Life.ru / Kandinsky 3.1