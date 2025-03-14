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14 марта, 10:59

В Москве выпал из окна сын бывшего вице-президента Федерации каратэ РФ

Mash: Сын бывшего вице-президента Федерации каратэ РФ Буганова выпал из окна

В Москве сын бывшего вице-президента Федерации каратэ России Данияла Буганова выпал из окна. 11-летнего мальчика доставили в больницу с переломами, ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, ребёнок выпал из окна шестого этажа после ссоры с сестрой. Сам Даниял Буганов в это время находился в Дубае.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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