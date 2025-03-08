В Московской области подросток погиб из-за 8 Марта
МК.ru: Подросток из Подмосковья лишился жизни из-за неверного подарка на 8 Марта
В Московской области школьник покончил с собой из-за неподходящего подарка на 8 Марта для своей подружки. Об этом сообщает сайт Mk.ru.
Сообщается, что парню на 23 февраля девушка подарила наушники и он хотел преподнести что-то соответствующее. Вместе с родственниками он вбирал презент и они решили, что подружке сына сгодится и тарелка. Мальчика это не устроило и уже спустя несколько минут он без признаков жизни лежал под подъездом. Его друзья называли погибшего ранимым и замкнутым.
Недавно в Москве женщина-инвалид выпала из окна, пытаясь сбежать от семьи по канату из связанных простыней. Она сначала выбросила в окно коляску, затем рюкзак, а после попыталась выползти по белью, но не удержалась и сорвалась.
Shutterstock / FOTODOM / AS photo family