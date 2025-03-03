В Подмосковье умер освободившийся из тюрьмы русский «Стивен Хокинг»

В Московской области в своём доме скончался заключённый «с вывернутыми суставами», которого удалось освободить из тюрьмы. Об этом пишет сайт MK.ru.

По данным издания, Алексей Куликов является инвалидом с детства. Его также называют русским Стивен Хокингом. В 2024 году мужчину освободили от отбывания наказания. По словам родственников Куликова, время, которое он провёл за решёткой, негативно сказалось на его здоровье. После освобождения из тюрьмы мужчина предпринял все меры для того, чтобы восстановиться, но не успел.

В июле 2024 года Куликова выпустили. С тех пор он боролся за своё здоровье, но выходило плохо. По словам близких, заболевание стало прогрессировать с чудовищной скоростью. Тем не менее уже бывший заключённый старался уделять время дочери, которая осталась без матери ещё до его ареста. В ночь на 3 марта Куликов умер в квартире родственницы в подмосковном Красногорске.

В 2023 году суд вынес приговор Куликову, назначив ему 12 лет лишения свободы за участие в торговле оружием. Он был признан виновным в том, что через свой сайт, на котором реализовывались товары для охотников, такие как ножи и другие товары, тайно способствовал незаконным сделкам, позволяя покупателям приобретать настоящие огнестрельные оружия и патроны.