Самого старого заключённого в России нашли мёртвым в алтайской колонии

В России скончался самый старый заключённый, тело 84-летнего Александра Анискина нашли в колонии в Алтайском крае. Об этом сообщает SHOT. Врачи зафиксировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отёк мозга, а также сильную гематому. По одной из версий, заключённый мог стать жертвой нападения других осуждённых колонии.

Анискина осудили на восемь лет в 2020 году за то, что он зарезал своего знакомого в коридоре многоквартирного дома, с которым перед этим сильно поссорился. Инцидент произошёл в июле 2019 года в городе Бийске. По словам Анискина, он ужинал у себя дома, когда к нему в квартиру «ввалился» знакомый и сразу начал избивать пенсионера. В этот момент обвиняемый держал в руках нож, которым, по его словам, «случайно задел» приятеля.

Обидчик Анискина умер через несколько часов в больнице, куда его экстренно привезли родные. Врачи зафиксировали у него колото-резаные раны в районе рёбер, грудной клетки, лёгкого и других органов. Всего — около 10 ножевых ранений. Погибший потерял около двух литров крови. Сам пенсионер тогда не признал свою вину и не стал извиняться перед родственниками погибшего. В 2022 году суд постановил Анискина выплатить брату убитого 420 тысяч рублей моральной компенсации.