Вынесен приговор москвичу, жестоко расправившемуся с пенсионерками 20 лет назад
Мужчину, убившего двух пенсионерок в Москве, приговорили к 17 годам колонии
Максим Грищенко. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии убийцу пенсионерок Максима Грищенко. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.
«Суд признал ранее судимого 41-летнего жителя столицы Максима Грищенко виновным по п. «а, в, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем и сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера)», — говорится в сообщении.
В соответствии с материалами следствия, в июне 2004 года Грищенко, зная о том, что пожилая женщина, проживающая в доме на Краснобогатырской улице, не запирает входную дверь из-за серьёзного заболевания, вошёл в её квартиру с намерением похитить деньги. Он нанес ей удары ножницами, забрал 200 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Спустя полгода ситуация повторилась — преступник, выдав себя за социального работника, вошёл в квартиру другой пенсионерки, но у неё не оказалось денег. В результате, разозлившись, он совершил над ней насилие, а затем убил женщину ножом.
Долгое время оба дела оставались нераскрытыми. Поймать преступника удалось благодаря дополнительным криминологическим исследованиям. Как оказалось, на месте преступления Грищенко оставил отпечатки пальцев, которые впоследствии совпали с имеющимися в базах учёта данными. После задержания он полностью признал вину.
Ранее Life.ru писал об ещё одном старом раскрытом деле. 20 марта 2001 года двое мужчин ворвались в квартиру коммерсанта в Москве, зверски расправились с ним, избили его жену и дочь и скрылись, прихватив 200 тысяч рублей. Одного из подозреваемых удалось задержать только в конце прошлого года. Сейчас он ждёт приговора в СИЗО.