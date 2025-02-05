Вынесен приговор москвичу, жестоко расправившемуся с пенсионерками 20 лет назад

В Москве приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии убийцу пенсионерок Максима Грищенко. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

«Суд признал ранее судимого 41-летнего жителя столицы Максима Грищенко виновным по п. «а, в, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем и сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера)», — говорится в сообщении.

В соответствии с материалами следствия, в июне 2004 года Грищенко, зная о том, что пожилая женщина, проживающая в доме на Краснобогатырской улице, не запирает входную дверь из-за серьёзного заболевания, вошёл в её квартиру с намерением похитить деньги. Он нанес ей удары ножницами, забрал 200 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Спустя полгода ситуация повторилась — преступник, выдав себя за социального работника, вошёл в квартиру другой пенсионерки, но у неё не оказалось денег. В результате, разозлившись, он совершил над ней насилие, а затем убил женщину ножом.





Долгое время оба дела оставались нераскрытыми. Поймать преступника удалось благодаря дополнительным криминологическим исследованиям. Как оказалось, на месте преступления Грищенко оставил отпечатки пальцев, которые впоследствии совпали с имеющимися в базах учёта данными. После задержания он полностью признал вину.