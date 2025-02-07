Женщину нашли раздетой: На Урале зверски убили пару, под подозрением 19-летний парень

В Каменске-Уральском в Свердловской области убили мужчину и женщину. В злодеянии подозревается 19-летний парень, сообщает URA.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. По предварительным данным, убийство произошло в квартире на улице Лермонтова.

«С женщиной он расправился с помощью молотка, а мужчину зарезал ножом. После преступления он мог скрываться у своих друзей», — говорится в сообщении.

По данным агентства, трагедия произошла в доме подозреваемого. Мужчина и женщина находились у него в гостях, причём с ними юный преступник расправился за два дня. Сначала он убил представителя сильного пола, а затем — слабого.

«Когда нас опрашивали полицейские, то сказали, что в соседней квартире с понедельника на вторник [4 февраля] убили мужчину, а со вторника на среду — его возлюбленную. При этом я видел эту женщину на улице во вторник, она была очень пьяной. Аж идти не могла», — пояснил житель Свердловской области.

По его словам, тело мужчины нашли в комнате, а женщины — на кухне, она была почти раздетой. Знакомый подозреваемого отметил, что у парня уже были проблемы с законом. В школе он всех терроризировал, сам он вырос в неблагополучной семье. Известно, что у погибшей женщины есть ребёнок, хотя она лишена родительских прав.