В Подмосковье умерла 106-летняя пенсионерка, судьбу которой предрешил Лев Толстой

В подмосковном пансионате на 107-м году жизни скончалась Ольга Прудникова. Уникальна история её долгой жизни: в 1909 году её родители планировали эмигрировать в Канаду и обращались за помощью к писателю Льву Толстому. Однако он посоветовал им отправиться в Сибирь. Благодаря этому Прудникова осталась в России и пережила Великую Отечественную войну, передаёт сайт MK.ru.

«Когда началась ВОВ, она за дедушку вышла замуж. Но он был инвалид, на фронт не взяли. Потом в Казахстане вместе с дедом они всю войну детей учили. Туда много привозили ребят из разных мест нашей страны, эвакуировали», — рассказала внучка Прудниковой Александра.

В Казахстане Ольга Георгиевна прожила до 2000 года, а в Россию перебралась к дочери после смерти мужа. Своё столетие она отпраздновала в кругу семьи, однако вскоре близкие перестали справляться с уходом за пенсионеркой и нашли для неё хороший пансион. Последний год своей жизни она провела там, сохраняя позитивный настрой и любовь к жизни.

«Она до последнего была в полном здравии и уме. На этот новый год я им костюмы отправила, бабушка стихи читала и была Снегурочкой! Именно она всё организовала, пенсионеры там снежинки вырезали. Знаю, что она прожила так много, потому что всегда улыбалась и радовалась жизни!» — подчеркнула Александра.