В Москве женщина-инвалид выпала из окна, пытаясь сбежать по простыням от семьи

На улице Нагатинской прохожие увидели, что из окна свисает самодельный канат. Следом на улицу полетела коляска и рюкзак. За ними вылезла женщина и упала. Предполагается, что беглянка была неходячей. К прибытию врачей она была в сознании, но не шевелилась. 45-летняя пострадавшая проживает с братом-инвалидом, который остался в квартире с матерью и отчимом.