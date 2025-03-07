Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 13:31

В Москве женщина-инвалид выпала из окна, пытаясь сбежать по простыням от семьи

В Москве женщина-инвалид выпала из окна, пытаясь сбежать от семьи по канату из связанных простыней. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

В Москве женщина-инвалид выпала из окна, убегая от семьи по простыням. Видео © Telegram / Mash

На улице Нагатинской прохожие увидели, что из окна свисает самодельный канат. Следом на улицу полетела коляска и рюкзак. За ними вылезла женщина и упала. Предполагается, что беглянка была неходячей. К прибытию врачей она была в сознании, но не шевелилась. 45-летняя пострадавшая проживает с братом-инвалидом, который остался в квартире с матерью и отчимом.

На Камчатке пьяный мужчина выбил стекло в аэропорту, убегая от полицейских
На Камчатке пьяный мужчина выбил стекло в аэропорту, убегая от полицейских

Ранее в Москве мать оставила сына-инвалида в столовой и поехала устраиваться на работу. В результате она привлекла внимание прокуратуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Николай Рюмин
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar