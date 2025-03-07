В Москве женщина-инвалид выпала из окна, пытаясь сбежать по простыням от семьи
В Москве женщина-инвалид выпала из окна, пытаясь сбежать от семьи по канату из связанных простыней. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.
В Москве женщина-инвалид выпала из окна, убегая от семьи по простыням. Видео © Telegram / Mash
На улице Нагатинской прохожие увидели, что из окна свисает самодельный канат. Следом на улицу полетела коляска и рюкзак. За ними вылезла женщина и упала. Предполагается, что беглянка была неходячей. К прибытию врачей она была в сознании, но не шевелилась. 45-летняя пострадавшая проживает с братом-инвалидом, который остался в квартире с матерью и отчимом.
Ранее в Москве мать оставила сына-инвалида в столовой и поехала устраиваться на работу. В результате она привлекла внимание прокуратуры.
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