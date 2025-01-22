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22 января, 17:45

В Москве мать оставила сына-инвалида в столовой и поехала устраиваться на работу

Мать оставила маленького сына в столовой на ул. Электродная в Москве и пошла устраиваться на работу. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мать бросила ребёнка в московской столовой. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

По информации правоохранительных органов, сотрудники заведения нашли мальчика, который находился один без присмотра взрослых. Вскоре удалось установить личности как матери, так и ребёнка. Женщина 1983 года рождения, объяснила, что ей не с кем было оставить сына, поэтому она решила, что он сможет подождать её в столовой, пока она проходит собеседование на новую работу.

«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение женщины, оставившей ребёнка-инвалида без присмотра, к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре», — рассказали в прокуратуре.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Новосибирске 37-летняя мать оставила свою полуторагодовалую дочь на вокзале, чтобы пойти за алкоголем. После того как она выпила, горе-мать потеряла ориентацию и не могла самостоятельно передвигаться. Сотрудники транспортной полиции передали ребёнка в одно из социальных учреждений города, а теперь в ситуации разбирается ПДН.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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