В Сибири горе-мамаша бросила дочь на вокзале и ушла за выпивкой
В Новосибирске женщина бросила на вокзале дочь ради алкоголя, ребёнок ушиб лоб
В Новосибирске 37-летняя женщина бросила полуторагодовалую дочь одну на вокзале ради того, чтобы отправиться за спиртным. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
В Новосибирске женщина бросила дочь на вокзале и ушла за алкоголем в магазин. Видео © VK / Управление на транспорте МВД России по СФО
«Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск установили, что 37-летняя жительница Иркутской области возвращалась домой с малолетней дочерью после медицинского обследования ребёнка в одной из клиник», — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что женщина оставила полуторагодовалую дочь в комнате матери и ребёнка на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный, затем отправилась в магазин за алкоголем. Женщина выпила и перестала ориентироваться в пространстве и не могла самостоятельно идти.
Женщина, бросившая ребёнка в Новосибирске. Фото © VK / Управление на транспорте МВД России по СФО
Брошенная девочка упала с кроватки и ушиблась лбом. Сотрудники транспортной полиции передали несовершеннолетнюю в одно из социальных учреждений города. Там девочка будет находиться до окончания разбирательства и отъезда домой. В отношении матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Правоохранительные органы направили материалы в комиссию по делам несовершеннолетних Иркутской области. По решению суда женщина обязана выплатить административный штраф.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Луганске девушка оставила умирать 7-месячного сына в заброшенном доме. За это обвиняемая получила три года тюрьмы. С мальчиком всё в порядке.
Kandinsky 3.1 / Life.ru