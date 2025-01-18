В Сибири горе-мамаша бросила дочь на вокзале и ушла за выпивкой

В Новосибирске 37-летняя женщина бросила полуторагодовалую дочь одну на вокзале ради того, чтобы отправиться за спиртным. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

В Новосибирске женщина бросила дочь на вокзале и ушла за алкоголем в магазин. Видео © VK / Управление на транспорте МВД России по СФО

«Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск установили, что 37-летняя жительница Иркутской области возвращалась домой с малолетней дочерью после медицинского обследования ребёнка в одной из клиник», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что женщина оставила полуторагодовалую дочь в комнате матери и ребёнка на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный, затем отправилась в магазин за алкоголем. Женщина выпила и перестала ориентироваться в пространстве и не могла самостоятельно идти.

Женщина, бросившая ребёнка в Новосибирске. Фото © VK / Управление на транспорте МВД России по СФО

Брошенная девочка упала с кроватки и ушиблась лбом. Сотрудники транспортной полиции передали несовершеннолетнюю в одно из социальных учреждений города. Там девочка будет находиться до окончания разбирательства и отъезда домой. В отношении матери составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Правоохранительные органы направили материалы в комиссию по делам несовершеннолетних Иркутской области. По решению суда женщина обязана выплатить административный штраф.