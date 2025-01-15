Родители дали на билет: Проститутка, заморившая голодом сына в Мексике, вернулась в Россию

Россиянка Ольга Иделевич, шестилетний сын которой скончался от голода в Мексике, вернулась в Амурскую область, потому что больше не могла выносить свою бедность за рубежом, а также желая скрыться от следствия после гибели ребёнка. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В Мексике женщина работала проституткой, а местный мужчина, от которого она родила, отказался помогать ей и платить алименты. По словам знакомых, Иделевич годами судилась с отцом малыша, но безрезультатно. При этом мужчина, как утверждается, хорошо зарабатывал, занимался адвокатской практикой и преподавал в юридическом институте. За пять лет суд так и не вынес решение. Знакомые помогали россиянке едой и деньгами. Однако по их мнению, трудности повлияли на психику Ольги. С 2023 года она стала странно себя вести.

Так, у россиянки началась мания преследования, она рассказывала, что «её бывший» подаёт ей «сигналы» через кино, музыку и телевидение и следит за ней через камеру в соседней квартире. Чтобы «наказать» отца ребёнка, она 80 дней не давала сыну еды, ссылаясь на нехватку денег. После смерти мальчика россиянка стала подозреваемой. Как сообщается, родители смогли передать ей деньги на самолёт, чтобы она вернулась из Мехико на родину. Предположительно, сейчас Иделевич находится в родном посёлке Новобурейск Амурской области и ни с кем не поддерживает контактов.