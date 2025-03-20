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Регион
20 марта, 08:37

Хозяин авто с прикреплённым свёртком экс-сенатор Колбин объявлен Киевом в розыск

Сергей Колбин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Сергей Колбин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Экс-сенатор Сергей Колбин, под автомобилем которого в Севастополе нашли подозрительный свёрток, был объявлен Киевом в розыск за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и за превышение власти или служебных полномочий». Об этом сообщает SHOT.

Хозяином авто, из-за которого оцепили парковку у Заксобрания Севастополя, оказался член Совфеда
Хозяином авто, из-за которого оцепили парковку у Заксобрания Севастополя, оказался член Совфеда

55-летний Колбин — уроженец Пензы, в 1991 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. После распада СССР остался на Украине, с 2004 по 2016 год командовал спецподразделением МВД «Беркут». Обеспечивал порядок во время Майдана в Киеве в 2013-2014 годах. Позже участвовал в освобождении Крыма. В 2016 году был назначен начальником управления Росгвардии по Севастополю, а в 2018-м — замначальника управления ведомства по Крыму. В 2019 году Колбина избрали в заксобрание Севастополя, с 2020 по 2024 год он был сенатором Совфеда.

Никита Никонов
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