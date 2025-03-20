«Колола ногу»: Россиянка пришла в ужас, обнаружив иголку в японском памперсе младенца

Женщина обнаружила иголку в памперсе японского производителя, которая уколола новорождённого. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Мама обнаружила иголку в подгузниках японского производителя. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, мать младенца приобрела детские подгузники YokoSun за 1200 рублей. По её словам, дочка начала сильно плакать и кричать после того, как ей сменили памперс. Мамочка думала, что всему виной ленточки или резинки в подгузнике, но потом достала оттуда иголку. В течение часа она колола ногу ребёнку.

Обращение матери к бренду подгузников. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам девушки, она сразу обратилась в поддержку японского бренда, предоставила чек и номер партии. Однако в компании ей не поверили. Специалисты отметили, что на их заводах используют металлоискатели, «такого просто не может быть». После обращения фирма заблокировала мать в своём телеграм-канале. Россиянка выразила уверенность, что иголка попала в подгузник на производстве. По её словам, она осмотрела каждый миллиметр упаковки после инцидента, но никаких дырок там не было.