«Колола ногу»: Россиянка пришла в ужас, обнаружив иголку в японском памперсе младенца
SHOT ПРОВЕРКА: Мать нашла иголку в японском подгузнике, которая исколола ребёнка
Россиянка пришла в ужас, обнаружив иголку в японском памперсе младенца. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Женщина обнаружила иголку в памперсе японского производителя, которая уколола новорождённого. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Мама обнаружила иголку в подгузниках японского производителя. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По информации телеграм-канала, мать младенца приобрела детские подгузники YokoSun за 1200 рублей. По её словам, дочка начала сильно плакать и кричать после того, как ей сменили памперс. Мамочка думала, что всему виной ленточки или резинки в подгузнике, но потом достала оттуда иголку. В течение часа она колола ногу ребёнку.
Обращение матери к бренду подгузников. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По словам девушки, она сразу обратилась в поддержку японского бренда, предоставила чек и номер партии. Однако в компании ей не поверили. Специалисты отметили, что на их заводах используют металлоискатели, «такого просто не может быть». После обращения фирма заблокировала мать в своём телеграм-канале. Россиянка выразила уверенность, что иголка попала в подгузник на производстве. По её словам, она осмотрела каждый миллиметр упаковки после инцидента, но никаких дырок там не было.
А ранее Life.ru писал, что в Ростове-на-Дону новорождённая едва не лишилась рук из-за рукавичек-антицарапок. Пальцы и кисти малышки сильно почернели. Причиной всему была резинка, которая долгое время сжимала хрупкое запястье девочки.