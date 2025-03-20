Поднять или опустить. Как Центробанк может изменить ключевую ставку 21 марта В пятницу состоится заседание Центробанка, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Ситуация в экономике складывается неоднозначная, но экономисты уже сделали базовый прогноз. В каком направлении может двинуться ключевая ставка? 20 марта, 11:32 Экономисты рассказали, как может измениться ключевая ставка 21 марта. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Какие факторы влияют на величину ключевой ставки Центробанка

Решение регулятора будет основано на нескольких факторах. Во-первых, будет учитываться уровень инфляции. Несмотря на замедление темпов роста в январе и феврале, она остаётся выше целевого показателя ЦБ (4%). Это не даёт регулятору оснований для смягчения монетарной политики. Во-вторых, сохраняются риски, связанные с внешнеэкономической ситуацией и внутренним спросом. Так охарактеризовал ситуацию эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

При этом инфляционные ожидания населения в марте заметно снизились — на 0,8 процентного пункта, до 12,9%. Таким образом, они фактически вернулись на уровень августа. Кроме того, ценовые ожидания предприятий в марте продолжили существенно снижаться. При этом улучшились ожидания по спросу на продукцию и объёму производства. Это создаёт предпосылки для возможного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в будущем. Такой вывод сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Текущая инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими, несмотря на первые признаки замедления роста цен. Снижение или повышение ставки сейчас маловероятны. Однако риторика регулятора может быть немного смягчена — вероятно, ЦБ укажет на замедление инфляции и снижение давления на экономику, что может дать рынкам сигнал о возможном начале цикла снижения ставки в будущем. При этом последние данные по инфляции подтверждают умеренный рост цен. С 11-го по 17 марта индекс потребительских цен увеличился лишь на 0,06% — это один из самых низких показателей для этого периода за последние 13 лет. Однако основным фактором стало резкое снижение цен на огурцы, которое носит временный характер и не оказывает значимого влияния на долгосрочный прогноз инфляции, — рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Как может измениться ключевая ставка Центробанка 21 марта

С большой долей вероятности можно сказать, что на ближайшем заседании, которое состоится 21 марта, Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Вероятность изменения ключевой ставки на ближайшем заседании крайне низка. Такой прогноз сделал Алексей Лоссан.

— Считаю, что 21 марта Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21%. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, инфляция в феврале росла медленнее, чем раньше. Во-вторых, люди стали меньше ожидать роста цен, а рубль укрепился, что тоже помогает сдерживать инфляцию. Хотя цены за год всё ещё больше 10%, ЦБ видит и хорошие изменения: люди и бизнес стали меньше брать кредиты, на рынке труда начались первые признаки улучшения, а банки сами ужесточили условия выдачи кредитов. Кроме того, ЦБ, скорее всего, захочет подождать и убедиться, что экономика действительно остывает, прежде чем что-то менять. При этом ЦБ может дать более мягкий сигнал, что подготовит почву для возможного снижения ставки, но не раньше второй половины 2025 года, — рассказал Владислав Антонов.

В пятницу, скорее всего, изменений в ставке не будет. Основной акцент сделают на том, что инфляция остаётся на высоком уровне — выше 10%, но при этом уже вышла на плато. Это важный сигнал, который позволяет регулятору оценивать динамику и перспективы смягчения политики. На эти моменты обратил внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

По его оценкам, возможность снижения ставки может рассматриваться ближе к лету, но не сейчас. Итоги заседания, вероятно, сведутся к ожиданию дальнейшего развития ситуации и сохранению текущих параметров.

Авторы Нина Важдаева