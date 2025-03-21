Навруз в 2025 году: праздник начала весны и нового года Навруз — это начало нового года и весны у персо- и тюркоязычных народов. Какого числа и как отмечается этот праздник, какая у него история и какие обычаи он имеет, читайте подробнее в материале Life.ru 21 марта, 08:24 Навруз — древний персидский праздник наступления весны. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Навруз (Новруз, Ноуруз, Наурыз) — праздник прихода весны по солнечному календарю, символизирующий обновление природы и окончание зимы. Его название переводится с персидского как «новый день». Он имеет многовековую историю, а в 2009 году был внесён в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. Наиболее широко отмечается в Иране, Афганистане, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Киргизии и Казахстане.

Какого числа отмечают Навруз в 2025 году

Навруз отмечается в день весеннего равноденствия, 21 марта, но зачастую его начинают праздновать в день фактического равноденствия — поэтому дата иногда может смещаться на день или два. В 2025 году Навруз начинается в четверг, 20 марта. В Таджикистане праздничные выходные продлятся с 21 по 27 марта.

История и традиции праздника

Навруз возник ещё в древние времена. Считается, что его отмечают со времён правления династии Ахеменидов в Первой Персидской империи, то есть с шестого века до нашей эры. Сам праздник отсылает к зороастрийским верованиям, распространённым в Персии до прихода ислама, главная идея которых — победа света над тьмой.

Ахеменидская держава в конце VI века до н.э. Фото © Wikipedia / Anton Gutsunaev

Навруз упомянут в главной книге зороастризма — «Авеста». Согласно ей, в этот день все должны отмечать очередную годовщину появления жизни на Земле. В этом писании также говорится, что именно 21 марта состоялись похороны легендарного персидского героя Сиявуша.

Зороастрийцы верили в очищающую силу огня, поэтому в праздник в Персии везде горели ритуальные костры, а в храмах проводили соответствующие обряды. Торжества продолжались шесть дней. Праздник постепенно вышел и за пределы Персии.

Навруз сохранился и после установления ислама в седьмом веке несмотря на то, что упоминание о нём не встречается ни в Коране, ни в сунне пророка Мухаммеда. До середины XIX века именно он считался официальным Новым годом в Средней Азии.

К празднику готовятся заранее. В первую очередь проводят генеральную уборку, стараются раздать долги и помириться с теми, с кем поссорились. Главный символ Навруза — зелёные ростки пшеницы, символизирующие весну, обновление, тепло и новую жизнь. Ими украшают дом, а также помещают в центр праздничного стола.

Хозяйки готовят обильный стол — чтобы новый год был богатым. В Центральной Азии на стол подают плов, самсу, медовые сладости. В этот день принято щедро угощать гостей — не закрывают даже двери домов, чтобы соседи могли присоединиться к празднику.

Согласно персидской традиции, на столе должно быть семь блюд, названия которых начинаются на «С». К примеру, это «сюд» (молоко), «сумах» (приправа), «сирке» (уксус). Наиболее популярен сумаляк — каша из пророщенной пшеницы. В Узбекистане её готовят в большом казане, а потом раздают соседям и гостям.

Празднование Навруза в Киргизии. Фото © ТАСС / ЕРА / IGOR KOVALENKO

В Азербайджане в последние четыре четверга перед Наврузом жгут костры. Через них прыгают все члены семьи — так «сжигается» всё плохое, что накопилось за зиму. В предпраздничную ночь девушки гадают на суженого на свечах, по разговорам — что услышишь, то и даст ответ на вопрос, когда выйдешь замуж.

В Афганистане готовят так называемый суп-компот «Семь фруктов» — туда входят орехи, приправы, сухофрукты, мёд. Также принято по возможности заменять старые вещи новыми и наводить везде порядок.

В Казахстане к столу подают обжаренные в масле шарики из муки — баурсаки, кумыс, плов и другие блюда. Многие готовят кызыл иримшик — проваренный сладковатый творог. Соседи приглашают друг друга в гости, чтобы приветствовать весну. Считается, что, если попробовать праздничное угощение в семи домах, год будет особенно удачным.

В Узбекистане перед Наврузом дом окуривают горящими веточками среднеазиатского можжевельника для изгнания злых духов, а также брызгают друг на друга водой — чтобы очиститься.

Во время празднования на стол ставят свечи по количеству членов семьи. Они должны гореть весь праздник — в знак победы света и прихода весеннего тепла.

На Навруз также устраивают ярмарки мастеров и народных промыслов, мероприятия и гулянья с музыкой и танцами.

Почему на Навруз красят яйца

Пожалуй, самая интересная примета Навруза — окрашенные яйца. Они символизируют весну и пробуждение новой жизни. Чаще всего красят в зелёный цвет, встречается красноватый или коричневый. Для покраски используют натуральные красители — луковую шелуху, свекольный сок. Наиболее распространена эта традиция в Иране, Азербайджане, Таджикистане. Там инсталляции в виде ярких яиц в праздничные дни устанавливают и на улицах.

Расписывание яиц к Наврузу на улицах Тегерана. Фото © Wikipedia / Tasnim News Agency

В Азербайджане яйцо выполняет роль курантов: его ставят на зеркало, лежащее на столе. Как только оно качнулось — Новый год наступил и можно поздравлять друг друга и угощаться.

Что нельзя делать в Навруз

В Навруз, впрочем, как и в любой традиционный праздник, нельзя ругаться, грустить, припоминать прошлые обиды. Также не принято работать — приготовление праздничного стола не считается. В праздник нельзя носить старую одежду, обязательно нужно надеть что-то новое. Запрещено отпускать гостя, не накормив его, — это признак неуважения. Непременно надо встретить Навруз в семейном кругу. Считается, что в противном случае будешь семь лет скитаться по миру. Не стоит и давать в долг, иначе лишишься достатка.

Где ещё празднуют Навруз

Навруз отмечают уже не только иранцы. Он популярен в Курдистане на севере Ирака, в Синьцзян-Уйгурском районе Китая, Пакистане, некоторых районах Индии, среди членов суфийского ордена бекташей в Албании, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии. Причём бекташи почитают Навруз как день рождения Али — зятя и сподвижника пророка Мухаммеда.

Авторы Екатерина Субботина